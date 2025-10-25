مذبحة عائلية.. تركي يُصفي أسرة زوجته ثم يحاول الانتحار - صورة

ووقع الحادث عندما توجه الجاني إلى منزل زوجته السابقة، واندلعت بينهما مشادة انتهت بإطلاق النار عليها، ما أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.
وبعد دقائق، انتقل الجاني إلى منزل والدة الضحية في حي مجاور، حيث أطلق النار على حماته وابنة زوجته، ما أسفر عن وفاة المرأة وإصابة الفتاة بجروح نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعقب ذلك، حاول الجاني إنهاء حياته بنفس السلاح، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى تحت المراقبة الطبية المكثفة.
وباشرت فرق الشرطة التحقيق في مسرحَي الجريمة، وجمعت الأدلة الأولية قبل تحويل الجثث للتشريح، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، كما تم فرض طوق أمني حول المنازل لضمان سلامة السكان ولتسهيل سير التحقيقات.
-
أخبار متعلقة
-
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة في الأرجنتين.. شاهدوا صورتها
-
متى موعد عيد الفطر 2026/1447؟ وكم عدد أيام الإجازة بالدول العربية والإسلامية؟
-
بطريقة لا تخطر على بال.. رئيس الإكوادور ينجو من محاولة اغتيال!
-
خمس وجهات أوروبية ساحرة لعطلة خريفية هادئة
-
عائلة في لندن تعرض راتباً خيالياً لمعلم رضيع عمره عام واحد
-
شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير فيديو في الهند
-
كاميرا مراقبة توثق لحظة إشعال مراهق النار في زميله بتركيا - فيديو
-
بعد اختفائها الغامض.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة - فيديو