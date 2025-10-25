مذبحة عائلية.. تركي يُصفي أسرة زوجته ثم يحاول الانتحار - صورة

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة قهرمان مرعش التركية مساء 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حادثة عنف عائلي بشعة، أسفرت عن مقتل امرأتين وإصابة فتاة بجروح خطيرة.



ووقع الحادث عندما توجه الجاني إلى منزل زوجته السابقة، واندلعت بينهما مشادة انتهت بإطلاق النار عليها، ما أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.



وبعد دقائق، انتقل الجاني إلى منزل والدة الضحية في حي مجاور، حيث أطلق النار على حماته وابنة زوجته، ما أسفر عن وفاة المرأة وإصابة الفتاة بجروح نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وعقب ذلك، حاول الجاني إنهاء حياته بنفس السلاح، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى تحت المراقبة الطبية المكثفة.

وباشرت فرق الشرطة التحقيق في مسرحَي الجريمة، وجمعت الأدلة الأولية قبل تحويل الجثث للتشريح، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، كما تم فرض طوق أمني حول المنازل لضمان سلامة السكان ولتسهيل سير التحقيقات.



