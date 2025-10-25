السبت 2025-10-25 07:37 م
 

ضبط مركبات أغلقت جسر البقعة خلال موكب زفاف

ضبط مركبات أغلقت جسر البقعة خلال موكب زفاف
مركبات أغلقت جسر البقعة خلال موكب زفاف
 
السبت، 25-10-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   ضبط العاملون في ادارة السير على اثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله مجموعة من المركبات تغلق جسر البقعة خلال موكب زفاف مما أدى إلى تعطيل حركة السير وقيام بعضهم باطلاق الالعاب النارية (الشماريخ) امام باقي المركبات مما عرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. 

اضافة اعلان


حيث تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد اربع مركبات ظهرت في الفيديو وجرى ضبطها جميعا وسائقيها، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة لذلك .. 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

نقود

اقتصاد محلي ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل العثمان

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

محمد الخشمان

شؤون برلمانية سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي

مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان



 
 





الأكثر مشاهدة