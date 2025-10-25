ضبط مركبات أغلقت جسر البقعة خلال موكب زفاف

حيث تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد اربع مركبات ظهرت في الفيديو وجرى ضبطها جميعا وسائقيها، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة لذلك ..
