ضبط مركبات أغلقت جسر البقعة خلال موكب زفاف

الوكيل الإخباري- ضبط العاملون في ادارة السير على اثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله مجموعة من المركبات تغلق جسر البقعة خلال موكب زفاف مما أدى إلى تعطيل حركة السير وقيام بعضهم باطلاق الالعاب النارية (الشماريخ) امام باقي المركبات مما عرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

