أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري- اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الثامنة وسط تألق لافت للنجمات، اللواتي أطلن بإطلالات فاخرة وجذابة. ولعل أبرز ما لفت الأنظار كان الفساتين المميزة التي ارتدينها، والتي تنوعت بين التصاميم الأنيقة والكلاسيكية واللامعة، الأمر الذي دفع عشاق الموضة للبحث عن أسعارها. فيما يلي قائمة بأغلى الفساتين التي ظهرت على السجادة الحمراء هذا العام.





أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة:

هدى المفتى: فستان أزرق من زارا، بدون أكمام، 149 يورو.

بسنت شوقى: فستان ذهبي من الحرير، من Maria Lucia Hohan، 1,945 يورو.

يسرا: فستان ترتر متدرج، من إيلي صعب، 5,950 دولار.

أمينة خليل: فستان كريمي طويل بأكمام ودانتيل، من Zimmermann، 215,600 جنيه مصري.

إلهام شاهين: فستان أسود وأبيض بأكمام وكشكشة، من Givenchy، 1,695 دولار.