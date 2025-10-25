أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة

هدى المفتى: فستان أزرق من زارا، بدون أكمام، 149 يورو.
بسنت شوقى: فستان ذهبي من الحرير، من Maria Lucia Hohan، 1,945 يورو.
يسرا: فستان ترتر متدرج، من إيلي صعب، 5,950 دولار.
أمينة خليل: فستان كريمي طويل بأكمام ودانتيل، من Zimmermann، 215,600 جنيه مصري.
إلهام شاهين: فستان أسود وأبيض بأكمام وكشكشة، من Givenchy، 1,695 دولار.
-
