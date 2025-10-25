3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني، إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف، أدت إلى استشهاد شخص، فيما استشهد شخصان في غارة أخرى على طريق قعقعية الجسر – زوطر الغربية.
وأضاف أن أجواء جنوب لبنان تشهد تحليقا مكثفا للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض، وصولا إلى مدينة صور.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقفه في طريقه إلى ماليزيا
-
وفاة الملكة الأم في تايلاند
-
روته: قرار صواريخ توماهوك بيد الولايات المتحدة وحدها
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا
-
حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها
-
روبيو يستبعد أن تضم إسرائيل الضفة الغربية
-
غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا جنوب غربي تركيا
-
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لوكالة الأونروا