3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت.

اضافة اعلان



وقال مصدر لبناني، إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف، أدت إلى استشهاد شخص، فيما استشهد شخصان في غارة أخرى على طريق قعقعية الجسر – زوطر الغربية.