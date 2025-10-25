السبت 2025-10-25 04:13 م
 

3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

لبنان
لبنان
 
السبت، 25-10-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت.

وقال مصدر لبناني، إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف، أدت إلى استشهاد شخص، فيما استشهد شخصان في غارة أخرى على طريق قعقعية الجسر – زوطر الغربية.


وأضاف أن أجواء جنوب لبنان تشهد تحليقا مكثفا للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض، وصولا إلى مدينة صور.

 
 
