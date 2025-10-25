انتهاء مهام مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات

03:43 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة عن انتهاء مهام عبدالرزاق عربيات مديرا عاما للهيئة، وذلك اعتباراً من 31 تشرين الأول 2025.





وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن فتح باب التنافس لشغل الوظيفة الشاغرة.