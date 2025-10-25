السبت 2025-10-25 04:11 م
 

انتهاء مهام مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات

السبت، 25-10-2025 03:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة عن انتهاء مهام عبدالرزاق عربيات مديرا عاما للهيئة، وذلك اعتباراً من 31 تشرين الأول 2025.اضافة اعلان


وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن فتح باب التنافس لشغل الوظيفة الشاغرة.
 
 
عبدالرزاق عربيات

