السبت 2025-10-25 04:14 م
 

"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة في الأرجنتين.. شاهدوا صورتها

تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   عثر باحثون في منطقة ريو نيغرو بإقليم باتاغونيا جنوبي الأرجنتين على بيضة ديناصور محفوظة بالكامل ويُقدّر عمرها بنحو 70 مليون سنة.

و يُعتقد أن البيضة تعود إلى ديناصور صغير لاحم من جنس "بونابارتينيكوس"، وتعد هذه الحفريات نادرة جدًا نظرًا لهشاشة قشرة البيض التي تشبه بيض الطيور الحديثة. من المتوقع أن تكشف الدراسات القادمة على هذه البيضة، التي ستُنقل إلى متحف العلوم الطبيعية بالأرجنتين، مزيدًا من المعلومات عن تطور الديناصورات وآليات فقس بيضها.

 


