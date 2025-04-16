الأربعاء 2025-04-16 04:05 م
 

الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري-  أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جوزيف عون أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإيعاز بعد اتصال أجراه عون مع جلالة الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
 
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