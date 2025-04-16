الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي

الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.

رئيس الجمهورية أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني…