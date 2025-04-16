الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي

ويأتي هذا الإيعاز بعد اتصال أجراه عون مع جلالة الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 16, 2025
رئيس الجمهورية أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني…
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