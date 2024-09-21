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الشريدة : مراكز الأمل للتربية الخاصة نموذج للتفاعل المجتمعي بالأردن

رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لاتحاد الجمعيات الخيرية ناصر الشريدة
رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لاتحاد الجمعيات الخيرية ناصر الشريدة
السبت، 21-09-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-    أكد مساعد الأمين العام في وزارة التنمية الاجتماعية للشؤون القانونية ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لاتحاد الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، أن مراكز الأمل للتربية الخاصة التابعة للاتحاد تمثل نموذجًا يُعبر عن التفاعل المجتمعي بين المركز ومختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

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وأوضح الشريدة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه المراكز، التي تم تسليم إدارتها لعدد من الجمعيات الخيرية النشطة والفاعلة، جاءت استجابةً للحاجة إلى مؤسسات متميزة ومتخصصة في رعاية شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بطرق إنسانية وفي أجواء عائلية.


وأضاف أن تجربة نقل إدارة هذه المراكز إلى الجمعيات الخيرية كانت تجربة ناجحة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطط لتطوير الخدمات في هذه المراكز للقيام بدورها الإنساني والخيري تجاه الفئات المستهدفة.


وبيّن الشريدة أنه تم إجراء أعمال الصيانة لعدد من المراكز، مثل مشروع صيانة مركز الأمل في قضاء صخرة بمحافظة عجلون، بعد الانتهاء من أعمال التأهيل. وقد تم إدارة هذا المشروع من قِبل ائتلاف جمعيتي صلاح الدين لرعاية المعاقين والجبل للتربية الخاصة، حيث بلغت تكلفة الصيانة للمبنى حوالي 20 ألف دينار، منها 12 ألف دينار بدعم من الاتحاد العام و7,500 دينار من قبل "جمعية قديس اليوم الأخير".


وبين الشريدة أن عدد مراكز الأمل يبلغ 12 مركزًا، منها 5 مراكز تديرها جمعيات مؤهلة ومتخصصة، و7 مراكز يديرها الاتحاد العام. وتوفر هذه المراكز بيئة ملائمة للاستخدام من قبل الطلبة والأشخاص المتواجدين فيها.

 
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