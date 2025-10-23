"المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

الوكيل الإخباري- شارك المجلس التمريضي الأردني في المؤتمر الدولي الثاني لاستراتيجيات التعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية الفعالة "سد الفجوة وقياس الأثر"، الذي عقد يوم أمس واختتم اليوم الخميس في جامعة الملك خالد بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية.

ونظم المؤتمر الشبكة العربية للتعاون بين المهن الصحية، والجمعية السعودية للتعليم الطبي، بمشاركة قيادات أكاديمية وصحية من مختلف دول المنطقة.