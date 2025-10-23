الخميس 2025-10-23 04:56 م
 

"المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

الخميس، 23-10-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-    شارك المجلس التمريضي الأردني في المؤتمر الدولي الثاني لاستراتيجيات التعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية الفعالة "سد الفجوة وقياس الأثر"، الذي عقد يوم أمس واختتم اليوم الخميس في جامعة الملك خالد بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية.

ونظم المؤتمر الشبكة العربية للتعاون بين المهن الصحية، والجمعية السعودية للتعليم الطبي، بمشاركة قيادات أكاديمية وصحية من مختلف دول المنطقة.


وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، أن مشاركة المجلس جاءت لتسلط الضوء على الدور الريادي والدعم المستمر لسمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، في تمكين مهنة التمريض والقبالة، وترسيخ نهج التعليم الصحي متعدد التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية محليا وإقليميا.

 
 
