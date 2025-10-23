"المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

ونظم المؤتمر الشبكة العربية للتعاون بين المهن الصحية، والجمعية السعودية للتعليم الطبي، بمشاركة قيادات أكاديمية وصحية من مختلف دول المنطقة.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، أن مشاركة المجلس جاءت لتسلط الضوء على الدور الريادي والدعم المستمر لسمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، في تمكين مهنة التمريض والقبالة، وترسيخ نهج التعليم الصحي متعدد التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية محليا وإقليميا.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون
-
اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية
-
"الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات
-
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الأحد المقبل
-
الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء
-
وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع مائية