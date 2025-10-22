انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن

03:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750937 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب الانخفاض اليوم الأربعاء في تسعيرة ثالثة، بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 82.30 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 78.9 دينارًا.



أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 94.3 دينارًا، 72.9 دينارًا 55.4 دينارًا على التوالي.