الملك يلتقي عباس على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي خُصصت لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق بين الأردن وفلسطين حيال المستجدات في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وما خلّفه من معاناة إنسانية، إضافة إلى تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.