الإثنين 2025-09-15 08:32 م
 

الملك يلتقي عباس على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 15-09-2025 07:37 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي خُصصت لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق بين الأردن وفلسطين حيال المستجدات في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وما خلّفه من معاناة إنسانية، إضافة إلى تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.


كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني وقضايا الأمة العربية.

 
 
