المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الجيزة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري - سلطة المياه، إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، وبمرافقة أمنية من مرتبات الأمن العام - مركز أمن الجيزة، وقوات الدرك، والبادية الملكية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان تتمثل في الاعتداء على خط ناقل رئيسي يغذي مناطق جنوب عمان. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 3 اعتداءات وفصلها كانت تعتدي على خطوط المياه وتقوم بسحب كميات كبيرة منها. كما تم فصل اعتداء بقطر 2 إنش في منطقة الجيزة - الطنيب على الخط الناقل، بالإضافة إلى خطين بقطر 1.5 إنش، حيث تم إعداد الضبط الخاص بالواقعة لضخ المياه على مدار الساعة من هذه المياه المسروقة، وفصل الاعتداء وإعادة توصيل الخط الناقل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.



وقد تم الكشف عن هذه الاعتداءات أثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم شركة مياه الأردن "مياهنا" وكوادر سلطة المياه - الرقابة الداخلية. وأكدت الوزارة أن اللجنة المختصة والمعنية بالاستعمالات غير المشروعة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير ثمن وكميات المياه المعتدى عليها.



وأشارت الوزارة إلى أن برامجها المستمرة من قبل وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وأجهزتها وطواقمها، تهدف إلى إحكام السيطرة على كافة مصادر المياه في المملكة، وتحقق نتائج حقيقية يومًا بعد يوم. وأكد المصدر أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة/ سلطة المياه من إنجاز المزيد من عمليات الضبط في جميع مناطق المملكة، وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف للقانون.



وثمنت الوزارة التعاون الجاد من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الإمكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها، وكذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى مختلف أطياف المجتمع الذين يقومون يوميًا بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار، إيمانًا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون، حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث. وشددت الوزارة على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.