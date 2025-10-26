مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

10:53 ص

الوكيل الإخباري- قطع مستوطنون، الأحد، عشــــرات أشــــجار الزيتون في قرية المنيا، جنوب بيت لحم. اضافة اعلان





وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن مستوطنين من "معالي عاموس" المقامة على أراضي الفلسطينيين، قطعوا أشجار زيتون مزروعة على مساحة تقدر بنحو دونمين في منطقة تُعرف بـ "القرم"، تعود للفلسطيني محمود جبارين.



وأضاف كوازبة أن مستوطنين هاجموا السبت المزارعين في المنطقة ذاتها، واعتدوا بالضرب المبرح على جبارين، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده، قبل أن تقوم قوات الاحتلال باعتقاله.



وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 165 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 141.



وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.