الأحد 2025-10-26 04:25 م
 

الملك إلى أهالي غزة: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.
الأحد، 26-10-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، وقوف الأردن إلى جانب أهالي قطاع غزة أمام الكارثة التي يعيشها أهالي القطاع، وأن الأردن مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية.

وقال جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)، "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".
وأضاف جلالته، إن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم.


وأكد جلالته أنه انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 
 
