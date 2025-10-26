الملك إلى أهالي غزة: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، وقوف الأردن إلى جانب أهالي قطاع غزة أمام الكارثة التي يعيشها أهالي القطاع، وأن الأردن مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية.

وقال جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)، "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

وأضاف جلالته، إن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم.