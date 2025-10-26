القناة الـ12: حماس لم تختف وهي تدير المشهد في غزة

وأضافت القناة "حماس لم تختف بعد سنتين من السابع من أكتوبر، بل على العكس، أصبحت العنوان الرئيسي في هذا المشهد".
-
أخبار متعلقة
-
أطباء بلا حدود: إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة
-
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم
-
جنود الاحتلال يصورون معتقلا فلسطينيا أثناء التنكيل به
-
قوات الاحتلال تلقي قنابل غاز تجاه طلاب فلسطينيين بالضفة
-
قوات الاحتلال تداهم منازل بمخيم الجلزون شمالي رام الله
-
الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة للمرة الرابعة الليلة الماضية
-
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة
-
الصحة العالمية: لا تحسن في كميات الأغذية والأدوية الواصلة إلى غزة