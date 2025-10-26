القناة الـ12: حماس لم تختف وهي تدير المشهد في غزة

11:19 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن اليوم التالي للحرب أظهر أن حماس أعادت "الإمساك بمقاليد الأمور في القطاع، وذلك تحت مظلة الدعم الأميركي، وهي تشارك في المحادثات وتجلس حول طاولة النقاش".





وأضافت القناة "حماس لم تختف بعد سنتين من السابع من أكتوبر، بل على العكس، أصبحت العنوان الرئيسي في هذا المشهد".