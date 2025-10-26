مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

وأضاف البصول لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المستشفى يواصل تصوير المرضى على مدار أيام الأسبوع، ويجري يومياً ما بين 30 إلى 50 صورة رنين مغناطيسي، لافتاً إلى أن مواعيد التصوير في مستشفى الجامعة ليست استثناءً، إذ إن المواعيد بعيدة في معظم مستشفيات المملكة بسبب الضغط الكبير على الأجهزة.
وأوضح أن مرضى وزارة الصحة يمكن تحويلهم لإجراء صور الرنين في مستشفيات أخرى مثل الأمير حمزة والبشير والزرقاء، في حال كانت الحالة مستعجلة.
وأشار البصول إلى أن الصور غير العاجلة عادة ما تُحدد لها مواعيد طويلة حتى في دول أخرى، إذ قد تمتد الفترة إلى أربعة أو ستة أشهر.
