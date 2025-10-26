اتفاقية تعاون بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة "بترا رايد" لتقديم خدمات نقل مجانية لمرضى السرطان غير المقتدرين

وقّعت الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، وعن شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات المدير العام الدكتور اياد البستنجي
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفير بتغطية تكاليف التنقل المجاني للمرضى غير المقتدرين في جميع محافظات المملكة، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 20% لموظفي مركز ومؤسسة الحسين للسرطان على رحلاتهم من وإلى المؤسسة عبر تطبيق "بترا رايد"، بالإضافة إلى خصم بنسبة 15% لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة والمقيمين في عمّان على تنقلاتهم داخل العاصمة وبالإضافة الى خصم 15% لزوار مركز الحسين للسرطان من خلال تطبيق بترا رايد.
وأعربت السيدة نسرين قطامش عن اعتزاز المؤسسة بهذه الشراكة، مؤكدة أن التعاون مع شركات وطنية مثل شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات يشكل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية الفاعلة، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتوفير بيئة داعمة تضمن وصولهم إلى العلاج بكرامة وأمان. وأضافت أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع الأردني.
من جانبه، أعرب الدكتور اياد البستنجي عن فخر شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لالتزام الشركة بدعم الفئات الأكثر حاجة، وحرصها على أداء دورها الوطني في خدمة المجتمع. وأكد أن الشركة ستواصل دعمها السخي من خلال تغطية كاملة لتكاليف النقل للمرضى غير القادرين، بالتنسيق مع قسم شؤون المرضى في المؤسسة، وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة.
