الضمان: توفير خدمة تعديل أجر المؤمن عليهم لمرة واحدة خلال العام إلكترونياً

وبينت المؤسسة أن تعديل أجر المؤمن عليهم الذين طرأ على أجورهم زيادة أو نقصاناً متاحة لمرة واحدة فقط خلال العام لكل مؤمن عليه وذلك لأي شهر يلي شهر كانون الثاني، ويُستثنى من هذا التعديل أصحاب العمل أو من في حكمهم.
