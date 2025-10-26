الضمان: توفير خدمة تعديل أجر المؤمن عليهم لمرة واحدة خلال العام إلكترونياً

01:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توفير خدمة تعديل أجر المؤمن عليهم خلال العام للمنشآت التي يكون عدد العاملين فيها في شهر كانون الثاني (20) عاملاً فأكثر بشكل إلكتروني بالكامل من خلال دخول ضابط الارتباط على حساب المنشأة في موقع المؤسسة الإلكتروني واختيار خدمة تعديل الأجر خلال العام وتعبئة الطلب مع إرفاق معززات سبب التعديل وإرساله.





وبينت المؤسسة أن تعديل أجر المؤمن عليهم الذين طرأ على أجورهم زيادة أو نقصاناً متاحة لمرة واحدة فقط خلال العام لكل مؤمن عليه وذلك لأي شهر يلي شهر كانون الثاني، ويُستثنى من هذا التعديل أصحاب العمل أو من في حكمهم.