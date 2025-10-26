الأحد 2025-10-26 04:24 م
 

"المتقاعدين العسكريين" تسير بعثة العمرة الخامسة تكريماً لذوي الشهداء

الوكيل الإخباري-   سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، بعثة العمرة الخامسة للعام 2025، "ذوي الشهداء رقم (1)"، تكريماً لذوي شهداء الوطن وتقديراً لتضحيات آبائهم وأبنائهم الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الأردن وكرامته.

وأعرب مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد خلال الوداع عن اعتزازه وفخره بهذه المبادرة التي تجسد الوفاء لتضحيات الشهداء وعائلاتهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المؤسسة تجاه ذوي الشهداء، عرفاناً بما قدمه أبناؤهم من بطولات وتضحيات خالدة في سبيل الوطن وقيادته الهاشمية، وتعبيراً عن التقدير العميق لمكانتهم في وجدان المتقاعدين العسكريين وأبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.


وأشار إلى أن المؤسسة تسير سنوياً بعثات عمرة يبلغ عدد المستفيدين منها نحو (1200) معتمر، على أن يرتفع العدد إلى (1400) معتمر اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية والخدمات التكافلية المقدمة للمتقاعدين وذويهم.


وأكد أن هذه الرحلة المباركة تنطلق من النهج الهاشمي الأصيل في رعاية أسر الشهداء والمتقاعدين العسكريين، مشيداً بالدعم الموصول من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبالتكاتف الدائم بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية كافة التي شكلت على الدوام الحصن المنيع للوطن.


وتمنى الرقاد للمشاركين في الرحلة عمرة مقبولة وسفراً ميسراً، داعياً الله أن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، وأن يتغمد شهداء الأردن بواسع رحمته ورضوانه، ويحفظ الأردن وقيادته الهاشمية من كل سوء.

 
 
