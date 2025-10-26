اتفاقية بين مجمع الملك الحسين للأعمال ومجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة لافتتاح فرع للمختبر داخل المجمع

الوكيل الإخباري- وقع مجمع الملك الحسين للأعمال في مقر إدارته العامة، اتفاقية هامة مع مجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة، والتي تعد المختبرات الرائدة المعتمدة من المركز الأمريكي للتحاليل الطبية، ومن المنظمات الأمريكية والأوروبية للدراسات الوراثية وتشخيص الأمراض الوراثية.

اضافة اعلان



وتأتي الاتفاقية التي وقعها من جانب المجمع رئيسه التنفيذي، المهندس عمّار عز الدين، ومن جانب مختبرات PMLAB، مديرها التنفيذي/ نقيب اختصاصي المختبرات الطبية الأردنية، الدكتور بشار القسوس، بحضور عدد من الموظفين الإداريين من كلا الطرفين، بهدف إنشاء وافتتاح فرع لمختبرات PMLAB في قلب المجمع.



وتتماشى الاتفاقية مع مساعي المجمع لإثراء وتنويع محفظة خدماته النوعية التي يقدمها للموظفين وللمؤسسات والمستثمرين والزوار ضمن بيئته، في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة التوسعة الاستراتيجية، بما يعزز جودة التجربة اليومية لأعضاء مجتمع المجمع، ويضفي قيمة ملموسة لهم ولأبناء المناطق المحيطة، فضلاً عن رفع قدرة المجمع على استقطاب المزيد من المؤسسات والمواهب، بما ينعكس على مكانته كوجهة متكاملة وقادرة على تلبية مختلف متطلبات العمل والاستثمار والحياة بما فيها المتطلبات الصحية.



وسيقدم مختبر PMLAB داخل المجمع مجموعة واسعة من الفحوصات الطبية والمخبرية الدقيقة والسريعة، ابتداءً من الفحوصات الروتينية ووصولاً للفحوصات الوراثية المتقدمة، تحت إشراف فريق من الخبراء المؤهلين، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية وبالاعتماد على أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية المخبرية المجانية، وخدمات سحب الدم من المكاتب، مما يدعم عملية التشخيص الدقيق والعلاج.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "يشكل وجود المختبر إضافة محورية تسهم في دعم رؤيتنا لتوفير بنية تحتية صحية متكاملة، توفر الخدمات الصحية والبيئية والمهنية ضمن منظومة واحدة. ويعكس تعاوننا مع مجموعة مختبرات PMLAB التزامنا المشترك بتعزيز معايير السلامة والصحة والإنتاجية داخل المجمع باعتبارها ركائز أساسية للابتكار والاستدامة والازدهار."



وأعرب المدير التنفيذي لمجموعة مختبرات PMLAB، الدكتور بشار القسوس عن اعتزازه بالشراكة مع مجمع الملك الحسين للأعمال، مبيناً أنها تأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتسهيل وصول جمهور أوسع من الأفراد والمؤسسات إلى خدماتها ضمن واحدة من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار تميزاً في الأردن، مثمناً الدعم والتسهيلات التي وفرها المجمع لتمكين PMLAB من تقديم خدمات دقيقة وشاملة وأداء رسالته بخدمة المجتمع والارتقاء بصحته العامة.



ويذكر أن مجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة، والتي كانت قد تأسست عام 2009، تقدم أكثر من مئة نوع من التحاليل الطبية المتخصصة، وتشرف على برامج توعوية ومبادرات صحية مجتمعية محلية وإقليمية.