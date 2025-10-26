الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب

هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب.
فنما الأردن رغما عنها، واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى، بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم، ووطنهم، ووحدتهم. وهذا دليل تفرّدنا نحن الأردنيين، حملة العزيمة.
-
أخبار متعلقة
-
النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
-
الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
-
الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل
-
حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول
-
اليرموك: تشكيلات أكاديمية واسعة – أسماء
-
اعلان صادر عن مديرية الأمن العام
-
"اليرموك" تحصد 3 جوائز بمسابقة "المحاكمة الصورية الوطنية"
-
افتتاح بازار الإبداع الثقافي في لواء المزار الجنوبي