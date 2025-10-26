الملك يؤكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

02:17 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.





وقال جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان): "نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام، ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات".



وأكد أن أمام مجلس الأمة مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي، وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن – لا شيء غير الوطن.



وشدد جلالته على ضرورة النهوض بالنظام التعليمي، ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، ومواصلة تطوير النظام الصحي، وتحديث قطاع النقل، ليكون أكثر كفاءة في دعم التنمية وتحسين نوعية الحياة.



وأضاف أنه "على مدى العقود شهدت منطقتنا والعالم حروبا وصراعات وأزمات اقتصادية".



وأكد جلالته أن الأزمات تغيرت وبقي الأردن قويا، مستندا إلى إرث من بنوا هذا الوطن على قيم العزة والكرامة، يحميه جيش عربي مصطفوي، سليل أبطال كانوا وما زالوا حماة للأرض وسياجا للوطن.