مجلس الأعيان يختار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش - أسماء

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي
 
الأحد، 26-10-2025 02:22 م
الوكيل الإخباري-   اختار مجلس الأعيان في أولى جلساته للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، أعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي.اضافة اعلان


وصوت المجلس الأحد، بالموافقة على مقترح تسمية أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

سمير الرفاعي

عبدالإله الخطيب

هايل عبيدات

خولة العرموطي

محمد داودية
 
 
