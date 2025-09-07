الأحد 2025-09-07 11:08 ص
 

الهيئة الخيرية: أقل من نصف الشاحنات المرسلة من الأردن يُسمح بعبورها إسرائيلياً تحت ذرائع واهية

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة
شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة
 
الأحد، 07-09-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن 65 شاحنة من المساعدات الإنسانية عبرت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، من أصل 150 شاحنة كانت مجهّزة.اضافة اعلان


وبيّنت الهيئة أن أقل من نصف الشاحنات المُرسَلة من الأردن يُسمح بعبورها، في ظل معيقات متواصلة تشمل انتهاء دوام المعبر قبل مرور جميع الشاحنات، وتأخّر بدء عمليات التفتيش بشكل يومي، ورفض بعض المواد رغم الحصول على الموافقات المسبقة من خلال المنصّة التنسيقية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن مخازنها ممتلئة بالمواد الإغاثية الأساسية، فيما أصبحت عمليات التحميل وإعادة ترتيب المواد من مستودعاتها إلى جسر الملك حسين عملية مضنية ومتكررة يوميًا، نتيجة للتأخير المستمر ومنع دخول الشحنات بالوتيرة المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنها تضغط بشكل كبير ومتواصل لإدخال المزيد من المساعدات، لأن ما يجري اليوم في غزة يُمثّل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

من جانبه، شدّد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، على أن ما يحدث في غزة اليوم هو جريمة إنسانية تتنافى مع جميع الاتفاقيات الدولية.

وقال: "نقف أمام وضع إنساني كارثي؛ أطفال ونساء وشيوخ محاصرون بلا غذاء أو دواء، في ظل دمار وتهجير ممنهج".

وأكد أن الأردن سيواصل طرق كل الأبواب وتكثيف جهوده لإدخال المساعدات، فغزة اليوم بحاجة إلى وقفة ضمير عالمية قبل أن يُمحى ما تبقّى من إنسانيّتها ووجودها.
 
 
