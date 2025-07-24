اليرموك: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمركز اللغات لتعزيز التواصل الأكاديمي والرقمي

12:37 م

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الوكيل الإخباري- أطلق رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد الموقع الإلكتروني الجديد لمركز اللغات، ليتماشى مع مقتضيات العمل الأكاديمي والتواصل الرقمي، بما يحقق أهداف الجامعة والمركز، ويُسهم في تقديم المعلومة الواضحة والمحدثة للجمهور المستفيد، وتسويق برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وزيادة نسبة الزائرين للموقع والمستفيدين من خدماته، من خلال نسختين متطابقتين باللغتين العربية والإنجليزية. اضافة اعلان





وأشاد مسّاد بجهود مركز اللغات، الذي لا يألو جهدًا في مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، وتقديم كل ما هو جديد لطلبة المركز، واتباع الطرق الحديثة في التعليم والتدريب، الأمر الذي أسهم ويسهم في أن يصبح المركز من المراكز المتميزة على مستوى المنطقة في تعليم اللغات المختلفة.



وشدد مسّاد على الدور الذي يضطلع به المركز في تحقيق رسالة الدولة الأردنية وجامعة اليرموك في نشر وتعليم اللغة العربية، من خلال التميز اللافت في تنفيذ برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، والذي يستقطب سنويًا العديد من الطلبة من مختلف دول العالم.



وأشارت مديرة المركز، الدكتورة رنا قنديل، إلى أنه تم مراعاة تحديث محتوى المساقات التي يُدرّسها المركز ضمن مساراته المختلفة في التدريس الأكاديمي للغتين العربية والإنجليزية، وحزم اللغات، وبرنامج العربية للناطقين بغيرها.



ولفتت إلى أن الموقع الجديد تضمن الأهداف والرؤى والخطط الدراسية وفق نماذج الجودة المعمول بها في الجامعة.



وتابعت قنديل: يشتمل الموقع على تحديث برنامج حزم اللغات، التي بدأ المركز بتدريسها منذ العام الجامعي 2022/2023، مع ذكر الكليات والتخصصات التي يشملها. مشيرة إلى أن التحديث الجديد للموقع راعى تحسين طرق التواصل مع الجمهور لتسهيل الوصول إلى المعلومة المتعلقة بعمل المركز ونشاطاته، وخصوصًا برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.



وبيّنت أن الموقع الجديد يشتمل على الخطط، والأنشطة، والفعاليات المجانية التي ينفذها المركز، إلى جانب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من خلال قناة خاصة للمركز على موقع يوتيوب.



وفيما يتعلق بمنصة "آبسول" المستحدثة ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، أوضحت قنديل أنه تم تخصيص "أيقونة" خاصة بها على الموقع، تحتوي على معلوماتها، ونماذج الالتحاق والتسجيل للدورات المنعقدة من خلالها للمتدربين من الطلبة والأساتذة من مختلف أنحاء العالم.