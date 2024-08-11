بدء دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اليوم

08:15 ص

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الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم الأحد، دوام الهيئات التدريسية للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية فيما يبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول الأحد المقبل 18 آب، حسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024/2025، الخاص بوزارة التربية والتعليم.



وأظهر التقويم المدرسي، أن المدارس ستبدأ يومي الأربعاء والخميس المقبلين تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم، حيث تنظم المدرسة فرقا طلابية وكشفية تطوعية للمساعدة في تسليم الكتب المدرسية وإرشاد الطلبة الجديد.



وبينت الوزارة أن عدد أيام الدوام في الفصلين الدراسيين الأول والثاني تبلغ 217 يوما، فيما يكون عدد دوام الفصل الدراسي الأول 106 أيام، والفصل الثاني 111 يوما



وأشارت الوزارة إلى أن الطلبة الذين لم يحققون نسب النجاح في المباحث الدراسية، يجب أن يتقدموا إلى امتحان الإكمال في المبحث أو المباحث التي قصّر بها قبل بدء العام الدراسي الجديدة بسبعة أيام على الأقل.



وبن التقويم أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 ولغاية الأحد 15 كانون الثاني/ يناير 2025، فيما يكون السبت دواما رسميا للهيئات التدريسية والطلبة الذين سيتم اختبارهم في هذا اليوم.