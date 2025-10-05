الأحد 2025-10-05 01:44 م
 

بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي ورياض الأطفال

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 05-10-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بصرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين، والمعلمين العاملين في مخيمات اللجوء، ورياض الأطفال، وشراء الخدمات. اضافة اعلان
 
 
