بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي ورياض الأطفال

11:09 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بصرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين، والمعلمين العاملين في مخيمات اللجوء، ورياض الأطفال، وشراء الخدمات. اضافة اعلان

