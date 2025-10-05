دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

وأفادت الأمانة العامة للجائزة، مُمثلةً في نادي دبي للصحافة، في بيان اليوم الأحد، بأن الترشح للجائزة مفتوح أمام الأفراد والمؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي عبر الرابط المخصص للجائزة:
(https://dpc.org.ae/ar/AMA/)، وسيتم فرز الأعمال المتقدمة وإجراء عمليات التحكيم وفق معايير دقيقة.
يشار إلى أن جائزة الإعلام العربي انطلقت عام 1999 بتنظيم "نادي دبي للصحافة" الذي واصل على مدار 25 عاماً تطوير الجائزة.
-
أخبار متعلقة
-
بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة
-
توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأشغال: إنجاز أعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية
-
الزعبي تترأس بعثة لسيدات أعمال إلى ألمانيا
-
أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية
-
العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة
-
وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات