دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

الأحد، 05-10-2025 10:39 م
الوكيل الإخباري-  ‎أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي في دبي عن فتح باب الترشح للدورة المقبلة للجائزة، والتي تشمل محوريها الرئيسيين: "جائزة الصحافة العربية" و"جائزة الإعلام المرئي".اضافة اعلان


وأفادت الأمانة العامة للجائزة، مُمثلةً في نادي دبي للصحافة، في بيان اليوم الأحد، بأن الترشح للجائزة مفتوح أمام الأفراد والمؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي عبر الرابط المخصص للجائزة:

(https://dpc.org.ae/ar/AMA/)، وسيتم فرز الأعمال المتقدمة وإجراء عمليات التحكيم وفق معايير دقيقة.

يشار إلى أن جائزة الإعلام العربي انطلقت عام 1999 بتنظيم "نادي دبي للصحافة" الذي واصل على مدار 25 عاماً تطوير الجائزة.
 
 
