بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة.

