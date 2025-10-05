الأحد 2025-10-05 11:06 م
 

بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة
بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة
 
الأحد، 05-10-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة.

اضافة اعلان


يأتي إعلان وزارة الحج بالمملكة في إطار جهودها لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".

أنواع التأشيرات التي تتيح أداء العمرة

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن هذه التأشيرات تشمل:
- تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية
- تأشيرة السياحة الإلكترونية
- تأشيرة العبور (الترانزيت)
- تأشيرة العمل
- بقية أنواع التأشيرات الأخرى

وأشارت وزارة الحج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

خطوات أداء العمرة

وبينت الوزارة أنها استحدثت مؤخرا منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.

 واختتمت الوزارة أن هذه التيسيرات تجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواءٍ روحانية آمنة، وتقديم أفضل الخدمات التي تُثري تجربة ضيوف الرحمن وتُيسر رحلتهم الإيمانية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

أخبار محلية بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأمريكي يكشف سبب ارتفاع طلبات البيتزا في البنتاغون

دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

أخبار محلية دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 24 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورد والقرم وفورونيج

ل

أسواق ومال بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار

حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

فلسطين حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي ودولي انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه

أخبار محلية توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه



 
 





الأكثر مشاهدة