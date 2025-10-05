بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

يأتي إعلان وزارة الحج بالمملكة في إطار جهودها لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".
أنواع التأشيرات التي تتيح أداء العمرة
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن هذه التأشيرات تشمل:
- تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية
- تأشيرة السياحة الإلكترونية
- تأشيرة العبور (الترانزيت)
- تأشيرة العمل
- بقية أنواع التأشيرات الأخرى
وأشارت وزارة الحج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
خطوات أداء العمرة
وبينت الوزارة أنها استحدثت مؤخرا منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.
واختتمت الوزارة أن هذه التيسيرات تجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواءٍ روحانية آمنة، وتقديم أفضل الخدمات التي تُثري تجربة ضيوف الرحمن وتُيسر رحلتهم الإيمانية.
