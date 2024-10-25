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بلدية السلط تبدأ بتوسعة وتأهيل نزول الصافح

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 07:28 م

الوكيل الإخباري-   بدأت كوادر بلدية السلط الكبرى اليوم الجمعة بأعمال توسعة وإعادة تأهيل نزول منطقة الصافح باتجاه وادي الأكراد استجابةً للمخاوف التي أبدتها شريحة واسعة من المواطنين، حيث يعاني الطريق من ضيق شديد وشدة انحدار، مما جعله يمثل تحديًا لمستخدميه ويسبب قلقًا دائمًا لهم.

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وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحياري أن البلدية ملتزمة بإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل شوارع المدينة، وخاصة التي كانت تُعتبر مصدر إزعاج للسكان لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن البلدية تعمل جاهدة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في المدينة بما يضمن سلامة وراحة المواطنين.


ودعا الحياري المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة حتى الانتهاء من الأعمال في الطريق المذكور، حرصًا منها على سلامتهم وضمان استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن.

 
gnews

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