بلدية السلط تبدأ بتوسعة وتأهيل نزول الصافح

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحياري أن البلدية ملتزمة بإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل شوارع المدينة، وخاصة التي كانت تُعتبر مصدر إزعاج للسكان لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن البلدية تعمل جاهدة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في المدينة بما يضمن سلامة وراحة المواطنين.
ودعا الحياري المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة حتى الانتهاء من الأعمال في الطريق المذكور، حرصًا منها على سلامتهم وضمان استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن.
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