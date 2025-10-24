بلدية دير علا تُحيل مشروع مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي إلى المستثمر المختص

01:24 م

الوكيل الإخباري- أحالت بلدية دير علا الجديدة مشروع مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك الزراعي ومحطة فرز النفايات، الممول من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمنفذ من خلال وزارة الداخلية، إلى المستثمر المختص، تمهيداً لتشغيله.





وأكد رئيس لجنة بلدية دير علا الدكتور رائد العزب أن المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية والبيئية الرائدة في اللواء، ويهدف إلى تقليل النفايات الزراعية وإعادة تدويرها بطرق آمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، ويدعم جهود البلدية في تحسين الواقع البيئي والخدماتي.



وأضاف العزب أن المشروع يأتي ضمن خطة البلدية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، مؤكداً أن بلدية دير علا تسعى إلى أن تكون نموذجاً في تطبيق مفهوم المدن الخضراء والذكية من خلال مشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة.



وثمّن العزب دور وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية في دعمهما المستمر لبلديات المملكة، وحرصهما على إنجاح المشاريع التنموية والبيئية التي تخدم المجتمعات المحلية وتترجم التوجيهات الملكية السامية في تحقيق التنمية المستدامة.



كما وجّه الدكتور العزب خالص الشكر والامتنان إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، وإلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لجهود فريق عمل البرنامج التي كان لها الدور الأبرز في متابعة ودعم تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مثمناً التعاون الوثيق والمستمر بين البرنامج وبلدية دير علا في مجالات التنمية البيئية والمجتمعية.