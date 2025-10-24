بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطتها الشاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدينة والمرافق العامة وتحسين تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق التابعة لحدودها، وتحسين واقع النظافة.

وقامت مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى بالعمل في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد بهدف إنهاء أعمال توسعة وتعبيد الشارع الواقع أمام مبنى المستشفى من الجهة الغربية، ليصبح عرضه نحو 20متراً بعد أن كان 8 أمتار.



وضمن أعمالها المكثفة لتحسين واقع البنى التحتية لجميع الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد، أجرت مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى، أعمال الصيانة والتعبيد في أجزاء واسعة من شارع زكي التل، الممتد من أمام بوابة مستشفى الأميرة بديعة باتجاه الشمال نحو مدخل حي زبدة، إضافة إلى إعادة انشاء الشارع المار أمام كلية التدريب المهني مع تنفيذ خط لتصريف مياه الأمطار، وصيانة وتعبيد بعض الطرق الواصلة إلى المستشفى من الأحياء المحيطة بها.



وشارك رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس قسم سير إربد المقدم مخلد العبادي، وعددٌ من ضباط وأفراد القسم وموظفي البلدية، في حملة "كيسك بسيارتك"، التي نظمتها جمعية الطريق إلى الخير الخيرية، برئاسة حذامي محسني، بالتعاون مع قسم سير إربد وتهدف إلى زرع ثقافة وجود أكياس نفايات داخل كل مركبة، للحد من ظاهرة طرح النفايات العشوائية من نوافذ المركبات، والحفاظ على نظافة الطريق.



ونفذت البلدية تدخلات Urban95 لتحسين السلامة حول مدرسة رفيدة الاسلمية بالتعاون مع مؤسسة فان لير.ومؤسسة Superpool هدفنا: بيئة مدرسية آمنة وصديقة للأطفال.



وتفقد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أعمال التعبيد التي تنفذها كوادر البلدية في شارعي الأمير محمد وزكي التل، وذلك ضمن خطة البلدية الهادفة إلى تطوير وصيانة وتأهيل الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد.



ومن المتوقع أن تُستكمل أعمال التعبيد في شارع الأمير محمد قريبًا، فيما تتواصل الأعمال في شارع زكي التل الواصل بين مستشفى الأميرة بديعة وإربد مول، بالتوازي مع تنفيذ أعمال مماثلة في الشارع المحاذي لكلية التدريب المهني.