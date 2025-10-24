مديرية شباب المفرق تنفذ عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب المفرق من خلال مراكزها الشبابية عددًا من الأنشطة والجلسات والبرامج التوعوية الهادفة.

وقالت المديرية في بيانها اليوم، إن مركز شابات رحاب نظم ورشة بعنوان "تمكين المرأة من خلال السياحة التراثية"، بالتعاون مع جمعية المتطوعين للخدمة الدولية (AVSI) وجمعية المحافظة على البترا (PNT)، وبمشاركة 20 سيدة من المجتمع المحلي، حيث هدفت الورشة إلى تنمية مهارات المشاركات في مجالي التراث والسياحة، وتعزيز دور المرأة في الحفاظ على الموروث الثقافي، وتمكينها اقتصادياً من خلال الانخراط في مشاريع سياحية وتراثية مستدامة.



وأضافت، أن مركز شباب رحاب نظم ورشة حول آلية عمل إدارة حماية الأسرة وتسوية النزاعات الأسرية، حيث تناولت الورشة التي قدمها الملازم أحمد الزيود، دور إدارة حماية الأسرة في التعامل مع القضايا الأسرية، وآليات التسوية والوساطة لحل النزاعات، وأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة والوقاية من العنف، مع التأكيد على ضرورة التبليغ عن حالات العنف الأسري وأهمية التعاون مع الجهات المختصة لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة.



وبينت المديرية، أن مركز شباب سما السرحان، بالتعاون مع مديرية ثقافة المفرق نظم ورشة بعنوان "كيف نواجه خطابات التحريض والكراهية والإشاعة والمواقف الأردنية الخالدة"، بمشاركة أكثر من 70 شاباً من منتسبي المركز، حيث تناولت الورشة التي قدمها المدرب غازي القظام، محاور عدة ركزت على أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، ونشر ثقافة التسامح ونبذ خطاب الكراهية، ومواجهة الإشاعات بالتفكير الواعي والمعلومة الدقيقة، إلى جانب إبراز المواقف الأردنية المشرفة في الوحدة والاعتدال والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.



وأكد رئيس المركز ثامر السرحان، أن هذه الورشة تأتي انسجاماً مع رؤية وزارة الشباب في إعداد جيل واعٍ يسهم في خدمة مجتمعه ووطنه، مبينًا أهمية ترسيخ القيم الوطنية والفكر المستنير بين فئة الشباب.



وأشارت، أن مركز شباب الحمراء نظم محاضرة توعوية بعنوان "أهمية المشاركة السياسية ودور الشباب فيها"، بمشاركة 30 شاباً من منتسبي المركز.



وتناولت المحاضرة التي قدمها المدرب برجس السرحان، مفهوم المشاركة السياسية وأبرز محاورها، شملت المواطنة والديمقراطية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع توضيح الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه الشباب في هذه المجالات وأهمية انخراطهم بشكل مسؤول وفعال.



ولفتت المديرية إلى انطلاق البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة الثقافة في مركز شباب المفرق بمشاركة 20 شاباً وشابة من منتسبي المركز، لافتة إلى أن البرنامج الذي يستمر لمدة عام يشمل مجالات الرسم، والخط العربي، والموسيقى، ويقدمه المدربون فارس شديفات في الموسيقى، محمد الشواقفة في الرسم، وخالد العنزي في الخط العربي.