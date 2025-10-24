الكرك: مزارعون يطالبون بتعبيد الطرق الزراعية الواصلة إلى أراضيهم

الوكيل الإخباري- طالب مزارعون ومهتمون بالشأن السياحي في منطقة مزرعة الحديب الواقعة في منطقة وادي ابن حماد السياحية الواقعة شمالي محافظة الكرك الجهات المعنية بتعبيد الطرق الواصلة إلى أراضيهم الزراعية المزروعة بالمحاصيل الحقلية.

وقالوا إن سوء أوضاع الطرق الزراعية الواصلة إلى أراضيهم أدى إلى تضررهم اقتصاديًا الأمر الذي كبدهم خسائر، خاصة في فترة جني المحصول لا سيما أن البعض منهم لا يمتلك آليات لنقل المحصول الأمر يضطرهم إلى استئجار آليات لنقل محاصيلهم، حيث يشترط أصحاب تلك الآليات أسعارًا مرتفعة للنقل بسبب سوء وضعية الطريق.



وأكد المزارع أبو محمد العزازمة، أن تعبيد الطرق الزراعية وإعادة تأهليها يعد حاجة أساسية للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية في منطقة وادي ابن حماد ويسهم بتسهيل وصولهم إلى مزارعهم، ويعزز الحركة الزراعية والتنموية في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تعد من المناطق السياحية .



وقال المزارع أبو إبراهيم الجعافرة، إن عدم تعبيد الطريق الزراعي الواصلة إلى أرضه دفعه إلى تركه زراعتها وبقيت جرداء.



بدوره، أشار مربي الأغنام القاطن في المنطقة سلمان العزازمة إلى أن الطرق الزراعية في منطقة وادي ابن حماد لا تصلح للسير عليها نظرًا لضيقها وتردي بنيتها التحتية وافتقارها لأدنى متطلبات السلامة العامة، لافتًا إلى أنه يضطر للذهاب بأغنامه إلى عين ماء تبعد عن منطقته 3 كيلو مترات بسبب عدم قدرته على السير بالآليات الزراعية لتأمين الماء لأغنامه نظرًا لتردي وضعية الطريق الترابي الموصل إلى الموقع .



بدوره، أشار رئيس جمعية دار الكرك للتراث والسياحة المحامي فايز الذنيبات إلى أن الجمعية باشرت بتأسيس مشروع سياحي تراثي في منطقة وادي ابن حماد يحتوي على خيم تراثية وبيت شعر وغرف متنقلة، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 70٪ إلا أن عدم استكمال تعبيد الطريق أدى إلى عزوف الزوار عن الموقع، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع بتعبيد الطريق وصولا إلى تشجيع الزوار من داخل المملكة وخارجها على زيارة الموقع وتنشيطه سياحيًا.



بدوره، أكد مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، أن المديرية تضع ضمن خططها الاهتمام بتعبيد الطرق الزراعية والسياحية التي تخدم المزارعين والمهتمين بالشأن السياحي في مختلف أنحاء المحافظة، من خلال تشاركية حقيقية مع مختلف الجهات المعنية.