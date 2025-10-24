وزير السياحة ورئيس سلطة إقليم البترا يتفقدان مشروع التنقيب بموقع قصر البنت

الوكيل الإخباري- تفقد اليوم الجمعة وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، يرافقهم السفير الفرنسي في المملكة فرانك جيليت، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة، مشروع التنقيب والدراسة وإدارة موقع قصر البنت في المحمية الأثرية بمدينة البترا.

اضافة اعلان



ويشرف على تنفيذ المشروع، فريق متخصص من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمّان (IFPO)، وبمتابعة مباشرة من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.



وأكد حجازين، أهمية هذا المشروع في تعزيز فهم تاريخ الأنباط، وخاصة خلال فترة ما قبل الميلاد، مشيراً إلى أن موقع قصر البنت يضم بناءً أثرياً ذا طابع روماني مميز، وأن نحو 90% من مدينة البترا ما تزال غير مكتشفة حتى اليوم.