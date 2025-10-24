وزير السياحة ورئيس سلطة إقليم البترا يتفقدان مشروع التنقيب بموقع قصر البنت

ويشرف على تنفيذ المشروع، فريق متخصص من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمّان (IFPO)، وبمتابعة مباشرة من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وأكد حجازين، أهمية هذا المشروع في تعزيز فهم تاريخ الأنباط، وخاصة خلال فترة ما قبل الميلاد، مشيراً إلى أن موقع قصر البنت يضم بناءً أثرياً ذا طابع روماني مميز، وأن نحو 90% من مدينة البترا ما تزال غير مكتشفة حتى اليوم.
من جانبه، أوضح البريزات أن الزيارة جاءت للاطلاع على سير أعمال الحفرية التي تنفذها البعثة الفرنسية في الموقع، مبيناً أن هناك اكتشافات أثرية مهمة بدأت تظهر في المنطقة، وأن السلطة تعمل على استدامة أعمال التنقيب وتجديد التعاون مع الفريق الفرنسي وتوسيعه ليشمل مجالات أوسع في التنقيب والدراسة الأثرية.
-
أخبار متعلقة
-
وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة
-
الأميرة سارة تهنئ لاعبي التايكواندو الفائزين بالميداليات بدورة الألعاب الآسيوية
-
مديرية شباب المفرق تنفذ عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة
-
حملة للتبرع بالدم غداً السبت في "بيت يافا"
-
الكرك: مزارعون يطالبون بتعبيد الطرق الزراعية الواصلة إلى أراضيهم
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
فريق الأمن العام لخماسيات كرة القدم يحصد لقب بطولة الشرطة الدولية
-
الأردن يهنئ الأمم المتحدة بيومها وذكرى تأسيسها