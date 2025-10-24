السبت 2025-10-25 12:29 ص
 

وزير السياحة ورئيس سلطة إقليم البترا يتفقدان مشروع التنقيب بموقع قصر البنت

جانب من الزيارة
 
الجمعة، 24-10-2025 11:29 م

الوكيل الإخباري-  تفقد اليوم الجمعة وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، يرافقهم السفير الفرنسي في المملكة فرانك جيليت، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة، مشروع التنقيب والدراسة وإدارة موقع قصر البنت في المحمية الأثرية بمدينة البترا.

ويشرف على تنفيذ المشروع، فريق متخصص من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمّان (IFPO)، وبمتابعة مباشرة من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.


وأكد حجازين، أهمية هذا المشروع في تعزيز فهم تاريخ الأنباط، وخاصة خلال فترة ما قبل الميلاد، مشيراً إلى أن موقع قصر البنت يضم بناءً أثرياً ذا طابع روماني مميز، وأن نحو 90% من مدينة البترا ما تزال غير مكتشفة حتى اليوم.


من جانبه، أوضح البريزات أن الزيارة جاءت للاطلاع على سير أعمال الحفرية التي تنفذها البعثة الفرنسية في الموقع، مبيناً أن هناك اكتشافات أثرية مهمة بدأت تظهر في المنطقة، وأن السلطة تعمل على استدامة أعمال التنقيب وتجديد التعاون مع الفريق الفرنسي وتوسيعه ليشمل مجالات أوسع في التنقيب والدراسة الأثرية.

 
 
