حملة للتبرع بالدم غداً السبت في "بيت يافا"

الوكيل الإخباري- ينظم بنك الدم في إربد، بالتعاون مع بلدية غرب إربد وجمعية شباب بيت يافا الخيرية، حملة للتبرع بالدم يوم غد السبت، تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ غيرك"، وذلك في مبنى بلدية بيت يافا اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

