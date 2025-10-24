السبت 2025-10-25 12:28 ص
 

حملة للتبرع بالدم غداً السبت في "بيت يافا"

غ
الجمعة، 24-10-2025 11:25 م

الوكيل الإخباري- ينظم بنك الدم في إربد، بالتعاون مع بلدية غرب إربد وجمعية شباب بيت يافا الخيرية، حملة للتبرع بالدم يوم غد السبت، تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ غيرك"، وذلك في مبنى بلدية بيت يافا اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وحسب بيان للبلدية، تهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم لدى المواطنين، وتشجيع العمل التطوعي والإنساني من خلال المساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين المحتاجين للدم.

 
 
