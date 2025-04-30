تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار بقيمة صفر

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لأيار المقبل بقيمة صفر، دون أي تغيير عن الشهر الحالي.

اضافة اعلان