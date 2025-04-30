تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار بقيمة صفر

وقال رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، إن قيمة التعرفة ستكون مماثلة لما تم اعتماده لنيسان الحالي.
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