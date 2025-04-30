الأربعاء 2025-04-30 05:57 م
 

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار بقيمة صفر

عداد كهرباء
عداد كهرباء
 
الأربعاء، 30-04-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لأيار المقبل بقيمة صفر، دون أي تغيير عن الشهر الحالي.

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وقال رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، إن قيمة التعرفة ستكون مماثلة لما تم اعتماده لنيسان الحالي.
 

 
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