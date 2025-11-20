الجمعة 2025-11-21 03:52 م
 

مديرية زراعة جرش توزّع معدات صناعة ألبان ومطابخ إنتاجية على أسر ريفية

مديرية زراعة جرش
مديرية زراعة جرش
 
الخميس، 20-11-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   وزعت مديرية زراعة جرش معدات مصانع ألبان على 6 أسر، ومعدات مطابخ إنتاجية على قرابة 13 أسرة داخل المحافظة، ضمن مشروع زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة.

وقالت مديرة زراعة جرش عُلا محاسنة ، الخميس: إن المديرية وزعت معدات المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان للأسر المستهدفة ضمن المشروع وفقا لتعليمات وشروط وزارة الزراعة، وبتمويل من مخصصات مجلس المحافظة.


وأضافت أن معدات مصانع الألبان التي وُزعت استهدفت أسرًا تمتلك ماشية أو تقطن في مناطق تُربّى فيها الأغنام، مثل؛ الكفير والمصطبة والمشيرفة وقفقفا، مبينة أن المعدات التي وُزعت مطابقة للمواصفات والمقاييس وشروط مؤسسة الغذاء والدواء.

 
 
