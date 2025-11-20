مديرية زراعة جرش توزّع معدات صناعة ألبان ومطابخ إنتاجية على أسر ريفية

وقالت مديرة زراعة جرش عُلا محاسنة ، الخميس: إن المديرية وزعت معدات المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان للأسر المستهدفة ضمن المشروع وفقا لتعليمات وشروط وزارة الزراعة، وبتمويل من مخصصات مجلس المحافظة.
وأضافت أن معدات مصانع الألبان التي وُزعت استهدفت أسرًا تمتلك ماشية أو تقطن في مناطق تُربّى فيها الأغنام، مثل؛ الكفير والمصطبة والمشيرفة وقفقفا، مبينة أن المعدات التي وُزعت مطابقة للمواصفات والمقاييس وشروط مؤسسة الغذاء والدواء.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي