مديرية زراعة جرش توزّع معدات صناعة ألبان ومطابخ إنتاجية على أسر ريفية

الوكيل الإخباري- وزعت مديرية زراعة جرش معدات مصانع ألبان على 6 أسر، ومعدات مطابخ إنتاجية على قرابة 13 أسرة داخل المحافظة، ضمن مشروع زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة.

وقالت مديرة زراعة جرش عُلا محاسنة ، الخميس: إن المديرية وزعت معدات المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان للأسر المستهدفة ضمن المشروع وفقا لتعليمات وشروط وزارة الزراعة، وبتمويل من مخصصات مجلس المحافظة.