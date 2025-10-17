الجمعة 2025-10-17 09:47 م
 

تعرف على عقوبة المتهمين بأعمال شغب وعنف في الجامعة الأردنية

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-  أسندت النيابة العامة 4 تُهم لـ 51 طالبًا و4 أحداث متهمون بأعمال شغب وعنف في حرم الجامعة الأردنية يوم الخميس الماضي والتي يصل الحد الأعلى بعقوبتها حسب القانون السجن حتى 3 سنوات.

اضافة اعلان


وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه تمّ توقيف 55 شخصًا هم طلاب وأحداث من كلا الطرفين على ذمة القضية وما زالت التحقيقات جارية.


وأضاف، أن التهم المسندة للموقوفين هي، التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإحداث الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة.


وقررت النيابة العامة، توقيف المتهمين جميعًا لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل.


ومن المتوقع، أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية داخل وخارج الجامعة بشكوى لدى النيابة العامة بعد أن تم الاعتداء على محالهم التجارية وتكسير ممتلكاتها.


وتصل عقوبة بعض التهم المسندة إلى المتهمين في حدها الأعلى السجن حتى ثلاث سنوات حسب القانون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية منذ افتتاحه قبل عامين.. مليون زائر لتلفريك عجلون

ب

أسواق ومال "الأسواق الأوروبية" تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 6 أسابيع

م

أخبار محلية محاضرة حول الأوراق النقاشية الملكية بمركز شباب وشابات سهل حوران

ل

ترند مع ارتفاع الذهب وضعف الرواتب.. دعوات للانقلاب على عادات الزواج

ت

أخبار محلية الكرك: مزارعون يطالبون بإعادة تأهيل وفتح عدد من الطرق الزراعية

ن

أخبار محلية ميشع المؤابي للثقافة والفنون تُضيء شوارع الكرك بألوان الحياة والإبداع

ل

أخبار محلية تعرف على عقوبة المتهمين بأعمال شغب وعنف في الجامعة الأردنية

ا

عربي ودولي صندوق النقد الدولي: إنفاق أوروبا على الطاقة مرتفع للغاية



 
 





الأكثر مشاهدة