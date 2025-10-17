تعرف على عقوبة المتهمين بأعمال شغب وعنف في الجامعة الأردنية

وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه تمّ توقيف 55 شخصًا هم طلاب وأحداث من كلا الطرفين على ذمة القضية وما زالت التحقيقات جارية.
وأضاف، أن التهم المسندة للموقوفين هي، التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإحداث الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة.
وقررت النيابة العامة، توقيف المتهمين جميعًا لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن المتوقع، أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية داخل وخارج الجامعة بشكوى لدى النيابة العامة بعد أن تم الاعتداء على محالهم التجارية وتكسير ممتلكاتها.
وتصل عقوبة بعض التهم المسندة إلى المتهمين في حدها الأعلى السجن حتى ثلاث سنوات حسب القانون.
-
أخبار متعلقة
-
محاضرة حول الأوراق النقاشية الملكية بمركز شباب وشابات سهل حوران
-
الكرك: مزارعون يطالبون بإعادة تأهيل وفتح عدد من الطرق الزراعية
-
ميشع المؤابي للثقافة والفنون تُضيء شوارع الكرك بألوان الحياة والإبداع
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1640 حادثاً مختلفاً خلال 24 ساعة
-
41 مدرسة دامجة ريادية في لواء قصبة إربد
-
أفضل طريقة لقطف ثمار الزيتون للحصول على زيت عالي الجودة
-
جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية تطلق مبادرة "الشفاء والرعاية" احتفاءً بالأطفال من غزة بعد تركيب الأطراف الاصطناعية
-
ورشة توعوية حول السماد العضوي في الوسطية