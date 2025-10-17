تعرف على عقوبة المتهمين بأعمال شغب وعنف في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- أسندت النيابة العامة 4 تُهم لـ 51 طالبًا و4 أحداث متهمون بأعمال شغب وعنف في حرم الجامعة الأردنية يوم الخميس الماضي والتي يصل الحد الأعلى بعقوبتها حسب القانون السجن حتى 3 سنوات.

وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه تمّ توقيف 55 شخصًا هم طلاب وأحداث من كلا الطرفين على ذمة القضية وما زالت التحقيقات جارية.



وأضاف، أن التهم المسندة للموقوفين هي، التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإحداث الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة.



وقررت النيابة العامة، توقيف المتهمين جميعًا لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل.



ومن المتوقع، أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية داخل وخارج الجامعة بشكوى لدى النيابة العامة بعد أن تم الاعتداء على محالهم التجارية وتكسير ممتلكاتها.