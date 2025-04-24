الخميس 2025-04-24 06:44 م
 

تنويه من الأمانة حول موعد تشغيل الإشارة الضوئية على شارع الصناعة

شعار أمانة عمان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الخميس، 24-04-2025 05:54 م

الوكيل الإخباري-    تعتزم أمانة عمّان الكبرى تشغيل الإشارة الضوئية الواقعة على تقاطع شارع الصناعة مع شارع راشد بيوك في منطقة بيادر وادي السير، والمكونة من ثلاثة أطوار يوم غد الجمعة.

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وفي بيان صحفي، أشارت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير في بعض المواقع التي تشهد ازدحامات مرورية.


ويشار إلى أن أمانة عمان، كانت قد أزالت الدوار الموجود في الموقع، تمهيدًا لتحويله إلى إشارة ضوئية حديثة.

 
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