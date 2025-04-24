تنويه من الأمانة حول موعد تشغيل الإشارة الضوئية على شارع الصناعة

وفي بيان صحفي، أشارت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير في بعض المواقع التي تشهد ازدحامات مرورية.
ويشار إلى أن أمانة عمان، كانت قد أزالت الدوار الموجود في الموقع، تمهيدًا لتحويله إلى إشارة ضوئية حديثة.
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