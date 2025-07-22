جلسة توعوية بمرض سرطان الثدي في إربد

وتحدثت ضابط ارتباط البرنامج في إربد غادة بكار، عن البرنامج الأردني لسرطان الثدي وأهدافه، واستعرضت الإحصائيات المتعلقة بسرطان الثدي محليا وعوامل الخطورة التي تزيد من نسبة التعرض للإصابة.
وتطرقت الى العوامل الثابتة والتي لا يمكن التحكم بها، وكذلك العوامل المتغيرة التي يمكن التحكم بها من خلال اتباع نمط حياة صحي بشكل يومي، ما يؤدي الى التقليل من نسبة التعرض للإصابة بالمرض قد تصل من 30 -50 بالمئة.
وجرى تعريف المشاركات بالفحوصات المطلوب عملها من قبل كل سيدة وبحسب المرحلة العمرية التي تمر بها للكشف المبكر عن المرض، ومنها الفحص الذاتي الشهري والسريري السنوي وصورة الأشعة الماموغرام.
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