الثلاثاء 2025-07-22 09:49 م
 

جلسة توعوية بمرض سرطان الثدي في إربد

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 09:29 م

الوكيل الإخباري- نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان في مسجد ابن تيمية بإربد اليوم الثلاثاء، جلسة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بحضور عدد من سيدات المجتمع المحلي.

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وتحدثت ضابط ارتباط البرنامج في إربد غادة بكار، عن البرنامج الأردني لسرطان الثدي وأهدافه، واستعرضت الإحصائيات المتعلقة بسرطان الثدي محليا وعوامل الخطورة التي تزيد من نسبة التعرض للإصابة.


وتطرقت الى العوامل الثابتة والتي لا يمكن التحكم بها، وكذلك العوامل المتغيرة التي يمكن التحكم بها من خلال اتباع نمط حياة صحي بشكل يومي، ما يؤدي الى التقليل من نسبة التعرض للإصابة بالمرض قد تصل من 30 -50 بالمئة.


وجرى تعريف المشاركات بالفحوصات المطلوب عملها من قبل كل سيدة وبحسب المرحلة العمرية التي تمر بها للكشف المبكر عن المرض، ومنها الفحص الذاتي الشهري والسريري السنوي وصورة الأشعة الماموغرام.

 
 
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