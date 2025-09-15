الإثنين 2025-09-15 03:22 م
 

حصيلة الجمارك الأردنية تتجاوز 1.7 مليار دينار في 2024

دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك الأردنية
 
الإثنين، 15-09-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   بلغ إجمالي حاصلات الجمارك الأردنية للعام 2024 قرابة 1.788 مليار دينار، في حين كانت للعام 2023 حوالي 1.777 مليار دينار أي بزيادة حوالي 10.5 مليون دينار وبنسبة 1% وفقا لما أورده الكتاب السنوي لدائرة الجمارك الأردنية 2024.

وتوزعت الحاصلات الجمركية المتحققة في عام 2024، كإيراد عام بقيمة 1.734 مليار دينار وبقيمة ارتفاع 4.1 مليون دينار مقارنة مع عام 2023، مع الإشارة إلى أن هذا البند يشكل 97% من مجمل الحاصلات الجمركية.


وفي تفاصيل الإيراد العام المتحقق خلال عام 2024، بلغت ضريبة المبيعات المحصّلة 1.073 مليار دينار، بتراجع بلغت 29.5 مليون دينار مقارنة مع المسجل خلال عام 2023.

 
 
