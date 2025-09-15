حصيلة الجمارك الأردنية تتجاوز 1.7 مليار دينار في 2024

وتوزعت الحاصلات الجمركية المتحققة في عام 2024، كإيراد عام بقيمة 1.734 مليار دينار وبقيمة ارتفاع 4.1 مليون دينار مقارنة مع عام 2023، مع الإشارة إلى أن هذا البند يشكل 97% من مجمل الحاصلات الجمركية.
وفي تفاصيل الإيراد العام المتحقق خلال عام 2024، بلغت ضريبة المبيعات المحصّلة 1.073 مليار دينار، بتراجع بلغت 29.5 مليون دينار مقارنة مع المسجل خلال عام 2023.
