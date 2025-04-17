رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن الأردن واستقراره

وأكدت، في بيان اليوم الأربعاء، أنّٓ المحافظة على الوطن وأمنه فريضة شرعية، وضرورة إنسانية، بدلالة النصوص الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وهو جزء لا يتجزأ من الإيمان، قال تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".
ودعت جميع أبناء الوطن للوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا وأجهزتنا الأمنية، صفاً متماسكاً، متعاوناً، متراصاً، حفاظاً على استقرار أُردننا وسلامة أبنائه، يقول تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا"، وردعاً لكلِّ من تسوّل له نفسه إثارة الفتن أو الإخلال بالأمن.
وجددت الدعوة إلى الحوار والبناء والتعاون في سبيل نهضة الوطن، فالأردن لجميع أبنائه، وأمنه مسؤوليتنا جميعاً، يقول تعالى:" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، ولن يُبنى هذا الوطن إلَّا بسواعد المخلصين الذين يقدمون مصلحة الوطن على كلِّ مصلحة، وأن الأردن سيبقى الحصن المنيع والملاذ الآمن، برايته الهاشمية وجيشه العربي، وأجهزته الأمنية ووحدة أبناء شعبه، مؤكدة ضرورة الضرب بيد من حديد على كلِّ من تسول له نفسه محاولة النيل من أمن الوطن والعبث به، وعلى الشعب الأردني التعاضد والتلاحم والتكاتف بوجهِ كلِّ حاقد وجاحد لدور هذا البلد وجهوده في بث السلام والأمان لأهله، وأبناء أُمته.
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