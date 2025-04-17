رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن الأردن واستقراره

الوكيل الإخباري- عبرت رابطة علماء الأردن عن استنكارها الشديد لكلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن الأردن واستقراره، سواءً كان ذلك بالقول أو الفعل، لإيماننا المُطلق بأن أمن الأوطان من ضرورات الدين ومقاصده الكبرى، ولا يجوز التهاون فيه أو التلاعب به تحت أي مسوّغٍ أو ذريعة.

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وأكدت، في بيان اليوم الأربعاء، أنّٓ المحافظة على الوطن وأمنه فريضة شرعية، وضرورة إنسانية، بدلالة النصوص الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وهو جزء لا يتجزأ من الإيمان، قال تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".



ودعت جميع أبناء الوطن للوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا وأجهزتنا الأمنية، صفاً متماسكاً، متعاوناً، متراصاً، حفاظاً على استقرار أُردننا وسلامة أبنائه، يقول تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا"، وردعاً لكلِّ من تسوّل له نفسه إثارة الفتن أو الإخلال بالأمن.