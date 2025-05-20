زكي أمجد وشاح رئيسًا للجنة العلاقات العامة لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 المنعقدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية

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الوكيل الإخباري- تم تكليف الأستاذ زكي أمجد وشاح برئاسة لجنة العلاقات العامة لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، التي تُعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر أيلول المقبل، ضمن فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي”، والمنظمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية. اضافة اعلان





ويأتي هذا التكليف في وقتٍ تشهد فيه التحضيرات للقمة زخمًا واسعًا، حيث يُتوقع أن تستقطب الحدث أكثر من 2500 مشارك من مختلف الدول العربية، من بينهم قادة أعمال، خبراء تقنيون، صُنّاع قرار، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، بهدف تعزيز الحوار حول التحول الرقمي، والابتكار، وتمكين الشباب العربي.



كما تم تكليف الأستاذ وشاح أيضًا بمنصب مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لدى مؤسسة “فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني”، وهي مؤسسة تعنى بتعزيز المشاركة المدنية وبناء قدرات الشباب في مجالات التنمية السياسية والتمكين المجتمعي.



ويُعرف زكي وشاح برصيدٍ مهني غني ومتميز في مجالات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتنسيق الإعلامي، حيث لعب دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال ناجحة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، أسهمت في تعزيز الحضور الإعلامي والمؤسسي للعديد من المبادرات الوطنية والإقليمية.



وتُعد المهام التي تولاها مؤخرًا بمثابة خطوة جديدة تعكس الثقة المتزايدة بخبراته وكفاءته، ودوره في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي للابتكار والحوار الشبابي العربي.