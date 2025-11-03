الإثنين 2025-11-03 01:16 ص
 

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
 
الإثنين، 03-11-2025 12:14 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد يوم الاثنين طقسًا معتدلًا في أغلب المناطق، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وسط رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، أوضحت الأرصاد أن الأجواء ستكون لطيفة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل ولمدة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

تحذيرات الأرصاد ليوم الاثنين:

تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانًا نتيجة الغبار، خاصة في مناطق البادية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

فلسطين الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

ل

طب وصحة تطوير عضلات اصطناعية ذكية تعيد الحركة الطبيعية للجسم

H

أسواق ومال بيلد: ثلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل

الشرع سيناقش إعادة إعمار سوريا في زيارة تاريخية إلى واشنطن

عربي ودولي الشرع سيناقش إعادة إعمار سوريا في زيارة تاريخية إلى واشنطن

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق حدودية متعددة

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

ر

طب وصحة أطعمة لا ينبغي وضعها في قدر الطهي البطيء

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت

عربي ودولي واشنطن تكشف موقفها من إجراء تفجيرات نووية قريبًا



 
 





الأكثر مشاهدة