زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

وخلال ساعات الليل، أوضحت الأرصاد أن الأجواء ستكون لطيفة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل ولمدة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
تحذيرات الأرصاد ليوم الاثنين:
تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانًا نتيجة الغبار، خاصة في مناطق البادية.
