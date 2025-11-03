زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

12:14 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد يوم الاثنين طقسًا معتدلًا في أغلب المناطق، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وسط رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.





وخلال ساعات الليل، أوضحت الأرصاد أن الأجواء ستكون لطيفة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل ولمدة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



تحذيرات الأرصاد ليوم الاثنين:



تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانًا نتيجة الغبار، خاصة في مناطق البادية.