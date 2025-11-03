محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات

وأكد الشريف أن إنشاء مشروع التلفريك سيساهم في التنمية السياحية والاقتصادية، وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، وتسهيل الوصول للمواقع السياحية، وتعزيز تجربة الزوار إضافة إلى دوره المهم في التنمية المستدامة.
بدوره، قال رئيس لجنة محافظة الكرك الشيخ عصمت دليوان المجالي إن تنفيذ مشروع التلفريك في المحافظة سيكون عنصر جذب سياحيا واستثماريا واقتصاديا مهما وسيسهم في إعادة الألق لمحافظة الكرك وتعزيز فرص العمل، وترسيخ مكانة وسط المحافظة كوجهة سياحية مهمة، تراثيا وتاريخيا ومجتمعيا.
وقال رئيس جمعية دار الكرك للتراث والسياحة المحامي فايز الذنيبات، إن إنشاء مشروع التلفريك في محافظة الكرك يمثل خطوة متقدمة في تطوير التجربة السياحية، من خلال ربط القلعة بوسط محافظة الكرك وسيمنح الزوار تجربة مميزة تجمع بين التراث والتاريخ والمناظر الخلابة، ويشجعهم على قضاء فترة أطول في محافظة الكرك.
وأشار الناشط السياحي محمد الحباشنة إلى أن المشروع سيشكل محركًا للتنمية في محافظة الكرك حيث سيبرز جمال المحافظة ويعزز السياحة البيئية، ما يشجع إنشاء مشاريع سياحية جديدة مثل الفنادق والمطاعم، وإقامة الفعاليات الثقافية والترويجية، لجذب الزوار والمستثمرين، وصولا إلى ضمان استفادة المجتمع المحلي من الفرص الاقتصادية.
بدوره أكد مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، أهمية المشروع الذي يمتاز بموقع مرتفع ومطل على جبال الكرك ووجود مراكز الجذب السياحي الهامة والقريبة مثل قلعة الكرك والفنادق السياحية المحيطة بها، مشيرا إلى أن المشروع سيكون ممرا تنمويا سيتم ربطه مع مشاريع سياحية قريبة ترفد المنطقة والمحافظة بشكل عام.
