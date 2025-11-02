كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 81.300 دينار للغرام، مقابل 77.900 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%
-
الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام
-
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
-
ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 49 %
-
بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
-
الأردن يسجل نموا في صادرات الأدوية بقرابة 22 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان