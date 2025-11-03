وزير الثقافة يرعى في امليح احتفالية بذكرى الفنان الراحل فارس عوض

الوكيل الإخباري- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم الاثنين، في بلدة مليح احتفالية بيت مليح الثقافي في ذكرى إبن مليح وفنان الأردن الراحل فارس عوض.

وقال الوزير الرواشدة إننا في مليح اليوم نستذكر شخصية ثقافية فنية وطنية من أبناء مليح فارس عوض، الذي أثرى وجدان الأجيال بعذب الكلمات وجميل اللحن الذي استمده من تراثنا العريق تراث القرية والبداوة الذي تغنى بطيبة الإنسان وجماليات المكان.



وأضاف، "إذ نستذكر اليوم الراحل فارس عوض وهو من رواد الأغنية الوطنية والشعبية فإننا نستذكر الفنان المثقف الذي اختار الفن رسالة سامية وارتقى بالأغنية بتجربته التي تميزت بلهجته الأردنية المستمدة من الموروث الشعبي وكانت أغانيه سهلة وقريبة من وجدان الناس وتشبههم".



وقدم الأديب هزاع البراري قراءة في إرث الراحل فارس عوض الذي حمل الهوية الوطنية الأردنية في كلماته وأغانيه وملامحه وضحكته وترك أثرا تجاوز الجغرافيا، فبالرغم من أنه عاش فترة بسيطة وأغانيه لا تتعدى 20 لكنها كفيلة بتخليد ذكراه.



وقدم الباحث الدكتور عبدالله العساف قراءة في حياة الراحل فارس عوض ومسيرته الفنية، مشيرا إلى أنه قدم إرثا غنائيا كبيرا فغنى للوطن والقائد واكتشفه الفنان روحي شاهين مبكرا في أحد الأعراس في مادبا، مشيرا الى أنه يعكف على تأليف كتاب "فارس عوض.. سيرته ومسيرته الفنية" لتظل ذكراه حية.



وفي بداية الحفل ألقت رئيسة بيت مليح الثقافي هيا قبيلات كلمة بينت فيها أن بيت مليح هو بيت تراثي بني عام 1935 وكان مدرسة ومجلسا قرويا ومخزنا للحبوب ووهبه أصحابه للصالح العام بعد ترميمه ليكون مكتبة ثقافية ريادية.



وأضافت، إن بيت مليح حرص على إقامة هذه الاحتفالية وإحياء ذكرى إبن مليح والوطن فارس عوض.