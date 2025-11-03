الإثنين 2025-11-03 10:24 م
 

جدل واسع على منصات التواصل حول أسعار الحلاقة في الأردن

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 03-11-2025 08:35 م
الوكيل الإخباري- أثار الحديث عن رفع أسعار الحلاقة في الأردن تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بشأن أي تعديل على التسعيرة الحالية.اضافة اعلان


وطالب عدد من المواطنين عبر منصات التواصل بالإبقاء على التسعيرة الحالية، معتبرين أن أي زيادة جديدة ستثقل كاهل المستهلك، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

في المقابل، رأى آخرون أن التسعيرة الحالية غير عادلة أصلا، لأنها تختلف فعليا بين المحافظات والمناطق، مؤكدين أنه لا يمكن توحيد سعر خدمة تعتمد على اختلاف الإيجارات ومستوى الدخل وتكاليف التشغيل من منطقة لأخرى.

في حين استهجن البعض إثارة هذا الملف في الوقت الحالي وخاصة أن هذه التغييرات المرتقبة خلال الفترة المقبلة تمس شريحة واسعة من المواطنين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة طبيبة: عصير الطماطم يحمي الرجال بعد الأربعين من أمراض القلب

نتنياهو: نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا

فلسطين نتنياهو: نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا

ب

طب وصحة طبيب روسي: نصف ساعة نشاط يوميا تحمي الجسم والعقل

ل

طب وصحة ارتفاع الجلطات الدماغية بين الشباب.. الأسباب والوقاية

روما تؤكد دعمها لترسيخ السلام في غزة وحل الدولتين

عربي ودولي روما تؤكد دعمها لترسيخ السلام في غزة وحل الدولتين

ل

أخبار محلية الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"

الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات

أخبار محلية الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات

ل

أخبار محلية الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون



 
 





الأكثر مشاهدة