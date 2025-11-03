جدل واسع على منصات التواصل حول أسعار الحلاقة في الأردن

08:35 م

الوكيل الإخباري- أثار الحديث عن رفع أسعار الحلاقة في الأردن تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بشأن أي تعديل على التسعيرة الحالية.





وطالب عدد من المواطنين عبر منصات التواصل بالإبقاء على التسعيرة الحالية، معتبرين أن أي زيادة جديدة ستثقل كاهل المستهلك، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.



في المقابل، رأى آخرون أن التسعيرة الحالية غير عادلة أصلا، لأنها تختلف فعليا بين المحافظات والمناطق، مؤكدين أنه لا يمكن توحيد سعر خدمة تعتمد على اختلاف الإيجارات ومستوى الدخل وتكاليف التشغيل من منطقة لأخرى.



في حين استهجن البعض إثارة هذا الملف في الوقت الحالي وخاصة أن هذه التغييرات المرتقبة خلال الفترة المقبلة تمس شريحة واسعة من المواطنين.