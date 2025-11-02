بشرى للأردنيين.. انفراجة قريبة في ملف استيراد زيت الزيتون

بدوره، قرر وزير الزراعة أمس السماح لكل مسافر تصدير صفيحتي زيت للمغتربين في الخارج، بعد أن كانت الوزارة منعت ذلك سابقا لقلة الإنتاج.
وكانت وزارة الزراعة، عقدت اجتماعًا تشاوريًا ضم امين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي في وقت سابق، لمتابعة واقع أسعار زيت الزيتون ودراسة كميات الإنتاج للموسم الحالي، في ظل التحديات التي يشهدها السوق وارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة، ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح كل من المزارع والمستهلك.
واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الثقافي الليبي بعمّان
-
أنشطة تنموية وشبابية في عدد من المحافظات
-
محافظات تحتفل باليوم الوطني لقطاف الزيتون لعام 2025
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
القضاة: 16 مشروعا استثمارياً استفاد من الحوافز الصناعية في مدينة الحسين التنموية بالكرك
-
السيد والوكيل .. من أثير ميلودي الأردن إلى "شاشة الوطن"
-
نمروقة تتفقد مكتب تصديق الخارجية ضمن نافذة الاستثمار بالعقبة
-
افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية