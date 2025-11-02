الإثنين 2025-11-03 01:15 ص
 

بشرى للأردنيين.. انفراجة قريبة في ملف استيراد زيت الزيتون

الوكيل الإخباري- أكد مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، أن الوزارة تعمل على إعداد أسس منح رخص استيراد مادة الزيت.

ووفق ما أوردته يومية الغد، إنه سيتم بعد ذلك رفع هذه الأسس إلى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.


بدوره، قرر وزير الزراعة أمس السماح لكل مسافر تصدير صفيحتي زيت للمغتربين في الخارج، بعد أن كانت الوزارة منعت ذلك سابقا لقلة الإنتاج.


وكانت وزارة الزراعة، عقدت اجتماعًا تشاوريًا ضم امين عام الوزارة  المهندس محمد الحياري ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب  أصحاب المعاصر تيسير النجداوي في وقت سابق، لمتابعة واقع أسعار زيت الزيتون ودراسة كميات الإنتاج للموسم الحالي، في ظل التحديات التي يشهدها السوق وارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة، ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح كل من المزارع والمستهلك.


واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.

 
 
